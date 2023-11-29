Как сделать холодильник бесшумным: лайфхаки для хозяев

Современные холодильники спроектированы так, чтобы работать бесшумно, что часто кажется, будто они даже не работают. Однако, если ваш холодильник издает гул, напоминающий работу трактора, UAportal делится несколькими уловками, с помощью которых вы можете попытаться заглушить его, не вызывая мастера.

Прежде чем пытаться что-то изменить, важно отметить, что если ваш холодильник издает чрезмерный шум и работает с перебоями, это может быть связано с проблемой компрессора или испарителя, требующей внимания мастера. В таких случаях рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

Если предположить, что ваш холодильник в целом в хорошем рабочем состоянии, эти простые советы помогут минимизировать шум:

1. Обеспечьте достаточное пространство

Убедитесь, что между холодильником и ближайшей стеной, мебелью или предметом имеется не менее 20-сантиметрового промежутка. Дополнительное пространство помогает предотвратить вибрации и уменьшает передачу шума.

2. Переместите холодильник

Перемещение холодильника в другое место, как ни странно, может оказать значительное влияние на снижение уровня шума. Поэкспериментируйте, переместив его в место, где будет больше места.

Часто корпус компрессора холодильника сталкивается с корпусом или по трубопроводам холодильника, что приводит к дополнительному шуму. Убедитесь, что компрессор и радиатор не контактируют.

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3. Выкрутите транспортировочные болты

Переверните холодильник и проверьте заднюю стенку, чтобы убедиться, что нет транспортировочных болтов. Иногда владельцы забывают снять их после покупки, что может привести к чрезмерному шуму.

4. Замените неисправные прокладки

Поврежденные или изношенные прокладки могут вызвать нарушение шумоизоляции. Осмотрите прокладки по периметру холодильника и замените кажущиеся дефектными. Это поможет сохранить герметичность и снизить уровень шума.

5. Разморозьте холодильник

Если холодильник оснащен системой NoFrost, периодический шум может быть связан с намерзанием инея на вентиляторе морозильной камеры. В этом случае размораживание морозильной камеры устранит проблему шума.

Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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