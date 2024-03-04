Как сделать красивые локоны без плойки: эффективные способы

В современном мире получение потрясающих кучеров без использования термоинструментов является популярной темой. UAportal подробно рассмотрел действенные методы бестепловой завивки.

Плетение

Эффективный метод достижения красивых локонов без термоукладки – заплетание волос в косы. Для более тугих локонов следует плести косы меньшего размера, а для более свободных волн – большего. Если оставить их на несколько часов или на ночь, а затем расплести, можно получить красивую прическу без особых усилий.

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Использование гибких бигуди

Гибкие бигуди – отличный инструмент для создания красивых локонов без плойки. Небольшие участки волос следует обернуть вокруг них, закрепить и оставить на несколько часов или на всю ночь. Гибкие бигуди позволяют комфортно спать и создавать красивые локоны с минимальными усилиями.

Накручивание с помощью повязки на голову

Для получения естественных локонов без использования термической обработки можно попробовать накручивание с помощью повязки на голове. Рекомендуется увлажнить волосы, накрутить небольшие пряди, а затем намотать их на мягкую повязку. Оставив на ночь, вы получите красивые, упругие локоны безо всяких термических повреждений.

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