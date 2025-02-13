Как сделать куриное филе сочным: секрет от Шефа

Сочное куриное филе – готовь как шеф на своей кухне!

Делюсь главными секретами, как сделать куриное филе еще более сочным! Это касается любой птицы.

Первый секрет: пресолтинг – выдержка свежего филе в растворе пищевой соли.

На 1 кг птицы:

1 литр воды

60 г соли, но можно и меньше (читай дальше).

Отдельно довожу до кипения 100 г воды со специями: черным и ароматным горошком перцем, лавровыми листьями, чесноком, розмарином и тимьяном. Затем добавляю в основной раствор и кладу еще 200 г льда для охлаждения.

Добавляю курицу и ставлю в холодильник на 4-6 часов. Целую птицу желательно оставить на 8 часов.

Второй секрет – классные сковороды.

Посмотрите на филе как на стейк. Протрите его от влаги салфеткой и хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом!

Обжарьте филе до румяности:

с одной стороны – 2 минуты, с другой стороны – 2 минуты, затем повторите обжарку по 1 минуте с каждой стороны и снимите курицу со сковороды. Дайте ей отдохнуть в теплом месте 10 минут.

Последний этап:

Я снова разогрел сковороду, положил на нее филе, кусочек масла, травы и раздавленный чеснок. Прогреваю филе еще по 30 секунд с каждой стороны, поливая его пенистым горячим жиром.

Все! Филе готово!

Не нужно никакой духовки!

Я даже чувствую пальцами, что филе едва "живет" на ощупь — как сыроватое. Но не беспокойтесь, благодаря соли оно готовится быстрее и останется сочным!

Поэтому важно не переготовить мясо, иначе оно будет столь же сухим!

Чтобы пожарить еще быстрее (за один раз), разрежьте просоленное филе пополам!