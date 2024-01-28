Как сделать квартиру более уютной: 5 полезных советов

UAportal рассказал, как превратить свою квартиру в комфортный и уютный уголок отдыха с помощью некоторых советов. Вы сможете усовершенствовать свое жилое пространство.

Использование мягкого освещения

Мягкое и теплое освещение может мгновенно сделать квартиру более уютной и привлекательной. Вместо резкого верхнего освещения можно использовать торшеры, гирлянды или настольные лампы, а ароматические свечи также добавят просторную приятную атмосферу и сделают его комфортнее.

Добавление комнатных растений

Комнатные растения могут оживить пространство и придать квартире привлекательный вид. Они не только улучшают качество воздуха, но и оказывают успокаивающий эффект. Можно выбрать растения, не требующие особого ухода, например суккуленты, и разместить их в декоративных горшках, соответствующих эстетике квартиры.

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Персонализированные, уютные детали

Включение личных деталей, таких как семейные фотографии, уютные одеяла и декоративные подушки может мгновенно сделать квартиру уютной. Вывешивание произведений искусства также может придать простору индивидуальности и тепла, создавая комфортную атмосферу.

Уборка и организация

Чистое пространство без грязи может значительно повысить уровень комфорта в квартире. Важно уделить время приведению в порядок вещей, максимизации пространства для хранения и поддержания порядка в жилой зоне.

Функциональная и удобная мебель

Выбор функциональной и удобной мебели имеет важное значение для того, чтобы сделать квартиру более уютной. Выбирайте мебель, которая соответствует масштабу пространства и обеспечивает достаточное количество мест для сидения или хранения вещей. Добавление плюшевых подушек или красивого коврика также может повысить уют.

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