Как сделать мойку из нержавеющей стали блестящей

Многие люди, имеющие на кухне мойки из нержавеющей стали, часто жалуются на их тусклость и отсутствие блеска. UAportal рассказывает о простом и эффективном способе восстановить блеск.

Вам не понадобятся дорогие специализированные средства, а сам процесс не отнимет много времени и усилий. Кроме того, этот метод применим к любой поверхности из нержавеющей стали.

Для начала убедитесь, что вся посуда вымыта, а раковина не засорена и не захламлена. Тщательно продезинфицируйте поверхность, используя неабразивные моющие средства, например пищевую соду. После очистки аккуратно протрите поверхность полотенцем или бумажной салфеткой.

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Очаровательный ингредиент – мука. Возьмите примерно полстакана муки и равномерно посыпьте его круговыми движениями, убедившись, что вся поверхность покрыта. С помощью губки, салфетки или бумажного полотенца деликатно разотрите муку по поверхности раковины. Это действие поможет удалить любые пятна и восстановить его блеск.

В заключение не забудьте вытереть излишки муки из раковины. Без сомнения, вы будете в восторге от конечного результата. Ваша мойка будет сиять, как новенькая, придавая свежий, отполированный вид вашей кухне.

Напомним, ранее мы писали о самом простом способе избавиться от засорения раковины без химии.

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