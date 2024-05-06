Как сделать посуду из нержавеющей стали блестящей: интересные лайфхаки

Когда дело доходит до поддержания посуды из нержавеющей стали в самом лучшем виде, простые лайфхаки могут существенно помочь. UAportal узнал об эффективных способах очистки и восстановления блеска ваших кухонных принадлежностей без особого труда и дорогих средств.

Пищевая сода и уксус

С помощью пищевой соды и воды можно создать пасту для придания блеска посуды из нержавеющей стали. Пасту следует нанести на посуду и оставить на 10-15 минут. После этого посуду нужно протереть неабразивной губкой или тряпкой, затем тщательно промыть, чтобы удалить все остатки.

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Лимонный сок и соль

Смешать лимонный сок и соль до образования пасты. Пасту следует нанести на поверхность посуды и оставить на несколько минут. Затем посуду следует осторожно почистить губкой или тряпкой, уделяя особое внимание участкам со стойкими пятнами. После этого посуду промойте водой и тщательно высушите.

Сода

Чтобы сделать посуду из нержавеющей стали блестящей, следует насыпать соду на всю поверхность. Оставьте соду на несколько минут, чтобы она растворила прилипшие частицы, а затем вытрите мягкой тряпкой.

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