Как сделать старые полотенца более мягкими после стирки: 3 полезные лайфхака

Сделать махровые полотенца мягкими можно с помощью простых и натуральных методов, эффективных и экологически чистых. UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут вам в этом.

Создание домашнего кондиционера для белья

Чтобы сделать махровые полотенца мягкими, можно приготовить домашний кондиционер, смешав в большой миске 6 стаканов воды, 3 стакана белого уксуса и 2 стакана кондиционера для волос. Смесь следует перемешать до однородной консистенции, затем перелить в чистую пустую емкость. Во время стирки следует добавить пол стакана этого кондиционера к циклу полоскания, чтобы эффективно избавиться от жесткости полотенец и сделать их мягкими и пушистыми.

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Использование пищевой соды

Еще один лайфхак для смягчения махровых полотенец состоит в добавлении пищевой соды к процедуре стирки. Засыпьте пол стакана соды в барабан стиральной машины вместе с обычным моющим средством, и полотенца можно стирать, как обычно.

Использование шариков для сушки шерсти

Бросив эти шарики в сушилку перед началом цикла, вы сможете получить мягкие полотенца. Этот подход является эффективной альтернативой использованию традиционных сушильных листов, сокращая время сушки и минимизируя статическое электричество в белье.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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