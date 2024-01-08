Как сделать стирку экологичней и дешевле: 5 действенных советов

UAportal рассказал о практических советах, которые помогут не только сделать процесс стирки более экологичным для окружающей среды, в частности уменьшив углеродный след, но и помочь сэкономить время и деньги.

Выбирайте натуральные пятновыводители

Вместо того чтобы полагаться на агрессивную химию, выбирайте натуральные пятновыводители. Такие растворы, как уксус и вода, пищевая сода или хозяйственное мыло могут эффективно справиться со многими загрязнениями. Например, нанесение обильного слоя мыла непосредственно на пятно перед стиркой может дать отличные результаты без использования дополнительных средств.

Выбирайте экологически чистые средства для стирки

Обратите внимание на этикетки и выбирайте экологически чистые стиральные порошки. Таким образом, вы способствуете минимизации воздействия на окружающую среду.

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Низкая температура воды

Стирка одежды при более низких температурах, например, 30 градусов, может эффективно очистить вашу одежду, одновременно являясь более безопасной для тканей. Снижение температуры воды не только уменьшает потребление энергии, но и предотвращает выцветание и усадку.

Стирайте деликатные ткани вручную

Вместо того чтобы полагаться исключительно на химчистку для деликатных тканей, сначала проверьте этикетки на наличие инструкций по ручной стирке. При надлежащем уходе и внимательности большинство вещей можно безопасно постирать вручную, избегая более дорогостоящего и ресурсоемкого процесса химчистки.

Сушите одежду на воздухе

Вместо того чтобы полагаться на бельевую сушилку, рассмотрите возможность сушки одежды на воздухе, когда это возможно. Она потребляет значительное количество энергии, тогда как для обычной сушки требуется только ветер и солнечный свет.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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