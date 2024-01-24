Как сделать так, чтобы колготки не рвались: 3 интересных лайфхака

Колготки – важный элемент женского гардероба, но, к сожалению, они часто могут рваться. UAportal рассказал, что есть несколько проверенных лайфхаков, которые помогут вам продлить срок службы.

Защитите колготки от трения

Если вы часто замечаете надоедливые дыры от пальцев ног на колготках после того, как снимаете обувь, возможно, виноваты в этом ваши ботинки. Поэтому следует надевать на колготки носки.

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Надевайте в перчатках

Одна из самых неприятных ситуаций – это когда колготки начинают придираться, как только вы их одеваете. Эти зацепки могут быстро превратиться в неприглядные стрелки. Особенно это происходит, если у вас длинные ногти, или вы носите кольца. Чтобы предотвратить такие неприятности, попробуйте одевать колготки в перчатках. Так вы обеспечите защиту деликатной ткани от повреждений, что продлит срок службы.

Замораживание

Этот обычный способ укрепляет ткань, уменьшая ее склонность к разрывам. Вот что вам нужно сделать: уложите новую пару колготок в морозильную камеру и оставьте их там на сутки.

Температура замерзания усиливает связь в волокнах, повышая их общую упругость. Сделав это, вы можете значительно продлить срок службы колготок и сэкономить деньги, не требуя их частой замены.

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