Как сделать удобрения для растений из подручных средств: 5 полезных советов

Поддержка здоровых и цветущих комнатных растений является приоритетом для многих заботливых хозяек. UAportal рассказал, что хотя обычно используются коммерческие удобрения, следует изучить альтернативные, натуральные средства, которые могут дать отличные результаты без использования химикатов.

Кофейная гуща

После того как вы выпили чашечку кофе, не спешите выбрасывать остатки гуще. Вместо этого используйте ее как натуральное удобрение для ваших растений. Просто смешайте остатки кофейной гущи с почвой – это обогатит консистенцию и будет способствовать здоровому росту цветов.

Луковый настой

Лузга лука обладает полезными свойствами для растений. Чтобы создать обогащающее удобрение, соберите его, добавьте воды и кипятите смесь на плите около 15 минут. После охлаждения и процеживания настоя вы получите мощное удобрение, готовое для подкормки ваших домашних цветов.

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Фруктовые остатки

Прежде чем выбрасывать кожуры цитрусовых или бананов, подумайте о том, чтобы использовать их как натуральные удобрения. Мелко нарежьте кожуры и замочите их в горячей воде. Через сутки процедите жидкость, чтобы получить настой, который можно использовать для подкормки растений.

Сахар

Сахар также может служить эффективным удобрением. Чтобы создать удобрение, растворите 1 чайную ложку сахара в стакане воды. Вносите этот раствор в почву вашего растения еженедельно в течение месяца.

Аквариумная вода

Воду из аквариума можно использовать как природное удобрение в течение весенних и ранних летних месяцев. Богата разнообразными соединениями, жизненно важными для растений, эта вода является полезным источником питательных веществ.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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