Как сделать вкусную универсальную приправу из обычного лука

Приправьте свои блюда уникальной и ароматной приправой, приготовив ее из лука. UAportal предлагает рецепты, благодаря которым вы получите вкусную универсальную приправу, которая придаст вашим блюдам яркие вкусовые оттенки.

Универсальная приправа

Почистите и нарежьте лук на небольшие кусочки. Затем выложите нарезанный лук на лист и оставьте сушиться в духовке при низкой температуре на несколько часов. Когда лук полностью высохнет, измельчите его в порошок с помощью блендера или мясорубки для специй.

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Настоянное луковое масло

Тонко нарежьте лук и положите его в термостойкую банку. Наполните банку растительным или рапсовым маслом так, чтобы лук был погружен в него. Поставьте банку на солнечное место минимум на неделю, чтобы дать возможность настояться.

Карамелизованная луковая соль

Карамелизуйте нарезанный лук на сковороде, пока он не станет золотисто-коричневым и очень сладким. Когда лук остынет, смешайте его с морской солью в блендере.

Смешивайте смесь, пока она не достигнет желаемой консистенции, сбалансировав сладкий и соленый вкус. Эта карамелизированная луковая соль добавляет насыщенности таким блюдам, как жареные овощи, мясо на гриле или даже домашние картофельные чипсы.

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