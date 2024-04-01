Как сделать волосы блестящими: действенные лайфхаки

Волосы будут всегда здоровы и красивы

Простые, но эффективные советы помогут предотвратить распространенные ошибки в уходе за волосами и улучшить состояние ваших волос. UAportal подготовил три нетрадиционных лайфхака, которые помогут быстро и легко решить типичные трудности в уходе за прядями.

Сухой шампунь

Сухой шампунь можно использовать для того, чтобы оживить тусклые или жирные волосы в дни, когда нет времени на мытье. Это быстрое решение экономит время и предотвращает необходимость чрезмерной мойки, избегая вымывания натуральных масел.

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Ополаскивание холодной водой

Еще один полезный лайфхак – ополаскивать волосы холодной водой после кондиционера. Для того чтобы запечатать волосяной стержень, предотвратить пушистость и добавить блеск. Хотя это может быть неудобно, результаты заметны, и очевидна значительная разница в текстуре волос.

Приобретение шелковых наволочек

Шелковая наволочка отличается бережным отношением к волосам, уменьшая количество запутанных и секущихся кончиков. Это изменение имеет большое значение для общего состояния и вида волос, особенно для ерзающих и крутящихся во сне.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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