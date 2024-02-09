Как сэкономить место в чемодане: 5 эффективных советов

Планирование отпуска может быть увлекательным процессом, но упаковка чемоданов часто превращается в настоящий вызов. UAportal рассказал, как соблюдая простые правила и рекомендации, вы сможете обеспечить себе беззаботный и эффективный процесс упаковки вещей для предстоящего путешествия.

Упакуйте только необходимые вещи

Уменьшите количество одежды, которую вы берете с собой в путешествие. Возьмите только 2 пары обуви, 5 верхних вещей (например, футболки, джемпера и рубашки) и 1 купальник. Что касается нижнего белья, планируйте взять с собой всего два варианта.

Выберите один полноценный низ, например брюки, и один укороченный вариант, например шорты. Однако следует отметить, что необходимо подбирать вещи по погоде и при необходимости.

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Выбирайте одежду нейтральных цветов

Выбирайте одежду нейтральных цветов в спокойных оттенках. Это позволит легче комбинировать вещи.

Сверните одежду в рулон

Когда дело доходит до упаковки чемодана, очень важно максимизировать пространство. Чтобы добиться этого, вместо того, чтобы складывать вещи, сверните их в рулоны.

Выбирайте компактные контейнеры

Хотя важно иметь с собой основные косметические средства, перевозка полноразмерных баночек или флаконов часто приводит к излишнему объему в багаже. Чтобы минимизировать место, занимаемое косметикой, переведите ее в небольшие, удобные для путешествий контейнеры. Для этого можно использовать разные варианты, например, переработать маленькие одноразовые бутылочки или даже использовать старые контейнеры для линз для хранения крема или лосьона.

Напомним, мы уже писали, что нужно для поездок.

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