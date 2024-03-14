Как сэкономить воду в квартире или доме: 3 эффективных лайфхака

UAportal рассказал о том, как сэкономить воду в квартире, используя эффективные системы и перерабатывая сточные воды. Узнайте, что следует сделать, чтобы уменьшить расходы на коммунальные платежи.

Система капельного полива

Чтобы снизить потребление воды в квартире, можно рассмотреть возможность использования системы капельного полива для комнатных растений. Это играет важную роль в доставке воды непосредственно к корням, тем самым минимизируя потери от испарения или стекания. Благодаря точному контролю потока воды к каждому растению можно обеспечить достаточное количество, что способствует их общей стойкости.

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Душевые лейки

Для эффективного уменьшения потребления воды в квартире рекомендуется устанавливать душевые лейки с низким расходом воды. Они разработаны таким образом, чтобы минимизировать затраты, сохраняя при этом оптимальное давление. Это существенно способствует экономии воды без ущерба для комфорта.

Повторное использование сточных вод

Эффективным подходом к уменьшению потребления воды в квартире является очистка и повторное использование сточных вод. Эта жидкость может быть повторно использована для различных видов деятельности, таких как полив растений, смыв туалета и уборка. Внедрение такого подхода значительно уменьшает использование питьевой воды, прокладывая путь к значительной экономии и уменьшая общее влияние на окружающую среду.

Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

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