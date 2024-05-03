Как снять старые обои: три интересных лайфхака

Снятие старых обоев может быть сложной задачей. UAportal выяснил, как эффективно от них избавиться с помощью подручных предметов.

Мыльный раствор

Чтобы снять старые обои со стены одним полотном, начните со смешивания теплой воды с хозяйственным мылом в бутылке с пульверизатором. Тщательно пропитайте обои мыльным раствором, убедившись, что все участки покрыты. Оставьте на 15-20 минут, чтобы раствор проник в обои и ослабил клей.

Затем с помощью шпателя аккуратно приподнимите края обоев. Медленно потяните за ослабленные края, добавляя больше мыльного раствора, пока не отклеится все полотно. Наконец, протрите стену влажной губкой и удалите оставшиеся остатки клея.

Использование кондиционера для белья

Смешайте одну часть кондиционера с тремя частями горячей воды в пульверизаторе. Обильно опрыскивайте обои раствором. Оставьте раствор на 15-20 минут, чтобы он размягчил находящийся под обоями клей.

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Затем осторожно отклейте обои от стены, начиная с угла. Если обои не отклеиваются легко, нанесите раствор бельевого кондиционера еще раз и подождите еще несколько минут, прежде чем пытаться их снять. Когда обои будут полностью удалены, протрите стену тряпкой, смоченной в теплой мыльной воде.

Отпаривание

Наполните отпариватель водой и дайте ему нагреться. Удерживайте отпариватель около обоев около 30 секунд, чтобы пар проник сквозь бумагу и клей.

После того как тепло разрыхлит обои, с помощью шпателя аккуратно поднимите угол обоев. Медленно снимайте обои со стены, держа отпариватель рядом. Когда обои будут сняты, протрите стену чистой влажной тряпкой, чтобы избавиться от остатков клея.

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