Как сохранить деревянные кухонные принадлежности в идеальном состоянии

UAportal подготовил три важных совета, которые помогут вам сохранить деревянные кухонные принадлежности в идеальном состоянии. Узнайте, как предотвратить повреждение от влаги, как питать древесину маслом, а также важность использования бережных методов чистки для сохранения естественной красоты вашей посуды.

Храним в сухости

Один из важных советов для сохранения идеального внешнего вида деревянных кухонных принадлежностей – держать его сухим. Избыток влаги может привести к разбуханию древесины, растрескиванию или даже появлению плесени. Поэтому после мытья деревянной посуды очень важно тщательно высушить ее перед тем, как убрать на хранение.

Вы можете оставить его сушиться на воздухе, поставив в вертикальном положении на сушилку, или вытереть чистым полотенцем досуха. Не рекомендуется оставлять посуду в раковине или посудомоечной машине, где она может контактировать с избыточным количеством воды.

Приправа с маслом

Еще один полезный лайфхак для сохранения красоты деревянных кухонных принадлежностей – регулярное смазывание его маслом. Для этого рекомендуется использовать пищевое масло, например минеральное или кокосовое. Нанесение масла на посуду помогает увлажнить и оградить древесину от высыхания или впитывания нежелательных запахов.

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Втирайте масло в посуду тряпкой или руками, убедившись, что все поверхности покрыты в достаточной степени. Прежде чем вытирать излишки масла, оставьте посуду на несколько часов или на ночь, чтобы масло проникло в древесину.

Избегайте агрессивных моющих средств

Использование агрессивных моющих средств может представлять риск для древесины вашей посуды и лишить ее природного масла. Поэтому для чистки деревянных кухонных принадлежностей желательно использовать более мягкие альтернативы, такие как мягкое мыло для посуды или даже горячую воду и щетку для чистки.

Осторожно потрите посуду, чтобы удалить остатки пищи, и тщательно промойте ее. При необходимости дезинфекции можно использовать смесь уксуса и воды. Однако очень важно избегать длительного замачивания посуды, поскольку это может привести к деформации или раскалыванию древесины.

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