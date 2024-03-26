Как сохранить комнатные растения во время отпуска: 5 полезных советов

Если вы едете в отпуск, не беспокойтесь, что ваши комнатные растения будут страдать от небрежного отношения к ним. UAportal рассказал, что соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете сохранить свои вазоны даже во время отпуска.

Определите тип растения

Все растения имеют разные потребности. Хорошо полейте перед отъездом те, которые требуют меньше внимания, например суккуленты, юкки и кактусы. Для более деликатных растений попросите друга или соседа ухаживать за ними в ваше отсутствие.

Осмотрите растения

Перед отъездом выполните несколько важных задач. Внимательно осмотрите свои растения и удалите пожелтевшие, поврежденные или больные листья, стебли или цветы. Кроме того, прореживание поможет снизить потерю влаги и минимизировать использование питательных веществ.

Освещение

Солнечный свет оказывает сильное влияние на потребность растений в воде. Если возможно, разместите вазоны на окнах, выходящих на север, чтобы минимизировать влияние солнечного света. Или поставьте в комнате стол, на котором можно разместить растения, соблюдая баланс между потребностью в свете и сохранением влаги.

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Избегайте удобрений

Удерживайтесь от подкормки ваших растений за несколько недель до путешествия. Чрезмерный рост зелени, вызванный удобрениями, увеличивает потребление воды. Вместо этого сосредоточьтесь на обеспечении сбалансированного питания по возвращении.

Создайте систему полива

При отсутствии смотрителей, разумно создать простую систему полива для ваших растений. Это может включать разработку базовой системы или сооружение импровизированной теплицы. Перед отъездом тщательно полейте растения и накройте их прозрачным полиэтиленом, чтобы сохранить влагу.

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