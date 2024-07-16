Как сохранить напитки прохладными даже на пляже: летние лайфхаки

Летом наступает жара, которая требует изобретательных способов, чтобы прохладиться. Необходимо позаботиться о том, чтобы напитки оставались освежающе холодными.

Но что делать, если забыли дома портативный холодильник? UAportal рассказал об удобном решении с использованием легкодоступных предметов.

Один из самых доступных предметов, творящий чудеса – это обычная фланель, которую можно найти в любом супермаркете. Невероятно легко превратить эту обычную ткань в эффективное охлаждающее устройство.

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Начните с погружения фланели в воду, чтобы она полностью впитала жидкость. Затем положите ее в морозильную камеру на несколько часов до полной заморозки. После этого переложите фланель в пакет на молнии и положите в сумку для напитков.

Замороженная фланель будет сохранять свою прохладу часами. Более того, ее можно использовать, чтобы охладить определенные участки тела. Приложите ее ко лбу, шее или плечам, чтобы мгновенно спастись от летней жары.

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