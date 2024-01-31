Как сохранить приятный запах на кухне: 5 полезных советов

На кухне часто скапливаются разные запахи. Они способны быстро распространяться и проникать не только на шторы и одежду, но и даже на мебель. UAportal подготовил 5 полезных советов, которые помогут вам без лишних хлопот поддерживать приятный запах на кухне.

Уход за мебелью

Чтобы спасти табуреты, стулья и другие предметы мебели от стойкого запаха пищи, протрите их антисептиком на основе спирта. Это эффективное средство быстро устраняет нежелательные ароматы.

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Нейтрализуйте запахи на кухне

Знали ли вы, что уксус может прийти вам на помощь, когда дело доходит до нейтрализации запахов? Просто нагрейте сковороду, добавьте небольшое уксусное количество и дайте ему испариться. Этот быстрый и простой метод поможет устранить неприятные запахи в кратчайшие сроки.

Уход за столовыми приборами

Если вы заметили нежелательные запахи на столовых приборах, попробуйте использовать обычный лимон для борьбы с этой проблемой. Все, что вам нужно сделать, это натереть их кусочком цитруса и оставить на несколько минут. После этого просто протрите их салфеткой.

Поддерживайте чистоту

И последнее, но не менее важное: не забывайте придавать приоритет чистоте в вашем доме, особенно в местах, которые часто затрагивают, например, дверные ручки. Регулярно протирайте эти поверхности антисептиком или спиртом, чтобы предотвратить задержание бактерий, которые могут вызвать неприятный запах, в ванной комнате и на кухне.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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