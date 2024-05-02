Как сохранить продукты питания свежими: действенные лайфхаки

Когда дело доходит до сохранения свежести продуктов питания, правильное хранение чрезвычайно важно. UAportal узнал практические советы по сохранению свежести фруктов, овощей, молочных продуктов и мяса.

Как хранить фрукты

Фрукты, такие как бананы и яблоки, можно завернуть в полиэтиленовую пленку, чтобы замедлить процесс созревания. Чтобы сохранить свежие ягоды, попробуйте уксусную ванну, замочив их в воде в соотношении уксуса к воде 1:3, чтобы уничтожить споры плесени. Кроме того, такие фрукты, как помидоры и авокадо, желательно хранить при комнатной температуре, пока они не созреют, а затем хранить в холодильнике, чтобы продлить их свежесть.

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Как хранить овощи

Морковь и сельдерей можно хранить в емкости с водой, чтобы они дольше оставались хрустящими. Картофель и лук следует хранить в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте, держа их отдельно. Бланширование и замораживание таких овощей, как брокколи и бобовая фасоль, может продлить срок их хранения.

Как хранить молочные и мясные продукты

Сыр следует заворачивать в пергамент или вощеную бумагу, а не в полиэтилен, чтобы она могла дышать. Мясо храните на нижней полке холодильника.

Желательно отделять сырое мясо от вареного и хранить в отдельных контейнерах. Храните яйца в оригинальной упаковке в основной части холодильника.

Напомним, мы рассказали, как правильно хранить продукты питания.

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