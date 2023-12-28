Как сохранить свежесть роз как можно дольше: 3 действенных лайфхака

Розы являются популярным выбором, когда дело доходит до дарения цветов. Однако их обаяние иногда может исчезать слишком быстро. UAportal рассказал о трех лайфхаках, которые стоит знать, чтобы сохранить цветы свежими как можно дольше.

Каждый день меняйте воду

Чтобы обеспечить длительную красоту ваших роз, важно менять воду в весе каждый день. Сначала доведите ее до кипения, затем дайте остыть до комнатной температуры.

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Регулярно обрезайте стебли

Простой, но эффективный способ продлить жизнь вашего букета – ежедневно слегка подрезать стебли. Делая свежий срез под углом, вы улучшаете способность роз поглощать воду и питательные вещества.

Аспирин

Для дополнительного стимула для сохранения свежести вашего букета растворите 1-2 обычные таблетки аспирина в воде. Эта техника не ограничивается розами и может использоваться для любого букета. Аспирин содержит соединение, действующее как гормон роста для растений, способствуя поглощению воды и продлевая продолжительность жизни цветов.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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