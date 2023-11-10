Как сохранить цвет вещей во время стирки: лайфхаки

Правильная техника стирки играет немаловажную роль. UAportal рассказывает, как легко и просто обеспечить чистоту белья.

Разделяем белое и цветное

Чтобы достичь высокого качества стирки, очень важно начать с сортировки белья в отдельные кучи для белых, светлых и темных вещей. Такая практика предотвращает размывание цвета и сохраняет яркость белых вещей.

Внимательно читайте и следуйте инструкциям по уходу на этикетках, особенно для деликатных тканей. Правильно сортируя белье, каждая стирка получит соответствующую обработку, что приведет к чистоте и долговечности одежды.

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Предварительная обработка пятен

Еще один важный лайфхак для достижения высокого качества стирки – это предварительная обработка пятен перед стиркой. Устойчивые пятна не всегда удается полностью вывести во время обычной стирки. Чтобы эффективно вывести пятно, определите его тип и используйте подходящее пятновыводитель или домашний раствор.

Нанесите средство непосредственно на загрязненный участок и мягко вотрите его в ткань. Перед стиркой оставьте одежду на несколько минут, чтобы действовать. Этот дополнительный шаг значительно увеличивает шансы на удаление пятен, в результате чего вы получите чистую одежду без пятен.

Использование надлежащего количества стирального средства

Использование правильного количества стирального средства имеет решающее значение для достижения качественного результата стирки. Чрезмерное количество стирального средства может привести к остаткам мыла на одежде, а недостаточное – к неэффективной стирке.

Для легких загрязнений обычно достаточно небольшого количества стирального средства, тогда как для сильно загрязненных вещей может потребоваться большее средство. Правильно отмерив количество стирального порошка, вы получите чистое и свежее белье без лишнего мыльного налета.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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