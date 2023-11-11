Как сохранить здоровье зубов на долгие годы: три совета

Уход за зубами и десной является залогом здоровья полости рта. UAportal расскажет, как правильно ухаживать за полостью рта, чтобы иметь здоровую и сияющую улыбку.

Уход за полостью рта

Чтобы сохранить здоровые зубы на долгие годы, ухаживайте за полостью рта. Начните с чистки зубов дважды в день, используя зубную пасту с фтором. Чистите зубы не менее двух минут, тщательно очищая все поверхности зубов и десну.

Кроме того, каждый день пользуйтесь зубной нитью, чтобы удалить зубной налет и остатки пищи между зубами. Наконец, регулярное полоскание полости рта освежит дыхание и еще больше уменьшит количество бактерий.

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Сбалансированная диета

Поддержание здоровья зубов требует сбалансированного питания. Потребляйте разнообразные продукты, богатые питательными веществами, включая фрукты, овощи, нежирные белки и молочные продукты.

Ограничьте потребление сладкой и кислой пищи и отдайте предпочтение воде или несладким напиткам. Кроме того, включайте в рацион продукты, богатые кальцием и витаминами, такими как апельсины, молоко и листовая зелень, чтобы укрепить зубы и десну.

Регулярные стоматологические осмотры

Регулярные стоматологические осмотры важны для сохранения здоровья зубов. Запланируйте визиты к стоматологу каждые шесть месяцев для профессиональной чистки и тщательного осмотра полости рта.

Это гарантирует раннее выявление и лечение каких-либо стоматологических проблем. Если вы будете следовать правилам гигиены полости рта в домашних условиях, стоматологи смогут предоставить вам индивидуальные советы и дальнейшие рекомендации по здоровью зубов.

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