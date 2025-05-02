Как состояние наших мышц влияет на наше настроение?

А вы знали, что состояние наших мышц на 100% влияет на наше настроение, мысли, действия? Доказано еще 100 лет назад. Спазмированные, напряженные мышцы вызывают страх, тревожные мысли, тело чувствует, что есть опасность (потому что наши мышцы дают сигнал мозгу – мы напряжены, значит опасность, готовы бежать но мы не бежим в основном… и этот страх остается в теле) поднимается давление, сердце ускоряет ход и может быть больше.

Расслабленное тело не может физиологически тревожиться – потому так помогают йога, релакс, медитации, техники расслабления.

Напряженное тело не может иметь положительные мысли, потому что будет искать, где угроза, агрессировать на все, что попадется. Представлять самые плохие варианты развития событий.

Здесь этакий бесконечный круг. Ибо напряженные тревожны, тревожны напряжены. И никто кроме тебя самого этот круг не разорвет, а хорошая новость, что это возможно.

Влияя на свое дыхание и мышцы, мы на 100% можем влиять на наше эмоциональное состояние.

Сделай ты хоть раз растяжку и дыхательные упражнения! Для себя! Для всех вокруг. Без этого невозможно!