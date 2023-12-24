Как создать домашнее средство для стирки: Советы

В современном мире, когда многие люди стремятся уменьшить влияние химических веществ на свое окружение, создание собственного домашнего средства для стирки становится актуальной и важной задачей. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут создать собственное средство для стирки.

Создание домашнего стирального порошка

Чтобы создать собственное моющее средство, смешайте равные части пищевой соды и натертого мыла. Добавьте несколько капель эфирных масел и храните в закрытой посуде. Используйте 2-3 столовых ложки на одну стирку для чистого и свежепахнущего белья.

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Удаление пятен естественным путем

Для сложных пятен можно использовать пасту из перекиси водорода, хозяйственного мыла и пищевой соды. Нанесите пасту на пятно, оставьте на 15-20 минут, затем потрите и постирайте, как обычно. Это натуральное средство эффективно отстирывает и удаляет пятна.

Натуральный кондиционер для белья

Вместо сушилки для белья можно добавить несколько капель любимого эфирного масла на влажную губку, а затем забросить его в сушилку вместе с вещами. Этот простой трюк наполнит белье приятным, естественным ароматом без использования химических средств.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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