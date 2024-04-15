Как создать идеальный макияж: секреты безупречного образа

Качественный макияж – залог хорошего настроения на целый день. UAportal рассказывает о секретах идеального мейкапа.

База под макияж

Создание идеального макияжа начинается с подготовки кожи. Воспользуйтесь базой или праймером, а затем нанесите качественное тональное основание под цвет кожи. Важно хорошо растушевать средство, особенно вокруг подбородка и линии роста волос.

Макияж глаз

Уделять внимание макияжу глаз крайне важно. Чтобы подчеркнуть их, следует выбирать правильные цвета, например, для зеленых идеально подойдут все коричневые оттенки, а для голубых – фиолетовые и розовые.

Макияж губ

Важно правильно подобрать оттенок помады к тону кожи и не бояться экспериментировать с разными цветами и текстурами. Если вы предпочитаете более естественный вид, то используйте оттеночные бальзамы, блески или чудесные помады. Если вы любите красный цвет на губах, обязательно воспользуйтесь контурным карандашом.

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Контуринг

Контуринг – отличная техника, чтобы подчеркнуть все черты лица. Хайлайтер следует наносить на скулы, надбровные дуги, кончик носа и верхнюю губу. Скульптор или бронзер наносят на скулы, лоб и линию подбородка. Обязательно тщательно растушевывайте кисточками или влажными спонжиками.

Фиксация макияжа

Спрей для закрепления макияжа может помочь ему держаться часами, особенно для тех, у кого жирный тип кожи. Также можно пользоваться пудрой. Кроме того, важно помнить, что не стоит касаться руками лица в течение дня.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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