Как создать собственный увлажнитель воздуха: полезные лайфхаки

В жаркие летние дни борьба с удручающей духотой становится первоочередной задачей. Хотя импровизированный увлажнитель не может снизить температуру, он может предложить передышку от перегрева и обеспечить комфорт среди жгучей жары. UAportal рассказывает о том, как самому создать увлажнитель воздуха.

Вот что вам понадобится:

1. Пластиковая бутылка (выберите объем, соответствующий вашим потребностям)

2. Компьютерный вентилятор (известный как кулер)

3. Скотч

4. Нож или ножницы

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Теперь погрузимся в процесс:

1. Начните с безопасного удаления шейки пластиковой бутылки с помощью ножа или ножниц. Сделайте несколько небольших отверстий в верхней части бутылки.

2. Временно закрепите компьютерный вентилятор скотчем на месте удаленного горлышка бутылки. Убедитесь, что он надежно закреплен.

3. Наполните бутылку водой, следя за тем, чтобы уровень воды оставался ниже созданных ранее отверстий.

Чтобы запустить устройство, просто подключите вентилятор к источнику питания. Наслаждайтесь мгновенным облегчением и оздоровлением атмосферы, которые дарит это бюджетное решение.

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