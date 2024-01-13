Как справиться с тревожностью: Полезные лайфхаки

UAportal рассказал о нескольких методах, которые помогут преодолеть тревожность. Узнайте о трех лайфхаках, которые научат вас управлять вашими ощущениями.

Дыхательные упражнения

Дыхательные упражнения считаются простым, но эффективным способом снизить тревожность и расслабиться. Делая медленные, глубокие вдохи, можно повысить скорость расслабления организма и успокоить разум. Одна из техник предполагает вдох на счет "четыре", задержку на счет "семь" и выдох на счет "восемь".

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Расслабление мышц

Последовательное расслабление мышц – это техника, которая предполагает напряжение, а затем расслабление каждой группы мышц в теле. Благодаря систематической проработке групп мышц, начиная с пальцев ног и заканчивая головой, этот метод помогает снизить тревожность и снять физическое напряжение.

Положительные утверждения

Повторение положительных утверждений может являться эффективным способом борьбы. Использование таких фраз, как "Я спокоен и контролирую ситуацию" или "Я способен справиться со всем, что случается на моем пути", может усилить положительное мышление, что позволит управлять ощущением тревожности.

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