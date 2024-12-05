Как стать интересным собеседником: советы

Мало кто задумывается, как правильно общаться с людьми. Кажется, что это умение формируется автоматически, то есть учиться искусству ведения беседы не нужно. На самом же деле людей, с которыми действительно приятно общаться, очень мало. Обычно все бытовые диалоги сводятся или к обмену новостями, или к жалобам на жизнь.

Если вы хотите узнать, как стать интересным собеседником, читайте наши советы.

Как вести себя во время разговора

Во время беседы люди используют два вида общения — вербальное и невербальное. Первое — это речь, слова. Второе — жесты, мимика, поза. Если вам удастся гармонично сочетать все аспекты общения, то прослыть приятным собеседником не составит труда.

Но нужно знать, что течение беседы зависит от многих факторов — где она происходит, сколько времени длится, какое количество участников. Все это влияет на выбор средств коммуникации:

игра интонациями и высотой голоса неуместна при общении с целью обмена информацией, зато будет весьма кстати на первом свидании;

активная жестикуляция невозможна, когда разговор происходит на бегу, а в спокойной обстановке можно выделить важные мысли с помощью жестов;

вальяжная поза, которая демонстрирует расслабленность и комфорт, нежелательна во время собеседования, но вполне подходит для дружеских посиделок.

Основы речевого этикета

Чтобы быть интересным собеседником, необязательно иметь ораторские таланты или сыпать шутками, как стендап-комик. Вам достаточно соблюдать некоторые нормы речевого этикета:

не перебивать;

не договаривать окончания реплик, предложений;

смотреть собеседникам в глаза, но периодически на несколько секунд отводить взгляд;

слушать внимательно, дослушивать мысль до конца, не спешить со своими комментариями;

следить за объемом собственной речи, чтобы диалог не превратился в монолог;

использовать темы для разговора и лексику, которые доступны для конкретного человека — вашего собеседника;

не критиковать других людей за глаза;

сглаживать минутную неловкость шуткой, паузой, сменой темы;

не стучать пальцами по столу, не тереть глаза, не грызть ногти и пр. Ваше внимание должно принадлежать собеседнику.

7 правил приятной беседы

Умение общаться с людьми приносит много жизненных бонусов. Успешная карьера и широкий круг друзей — тот минимум, который обеспечит вам этот навык. Если вы пока аутсайдер в искусстве ведения диалога, но хотите развиваться в этом направлении, советуем начать с 7 правил приятной беседы:

1. Все мы в разной степени эгоистичны, поэтому если вы хотите сделать приятно человеку, поговорите о нем. О его жизни, интересах, проблемах. После такого разговора он будет в восторге от вашей внимательности и чуткости.

2. Взращивайте чувство важности в своем собеседнике. Интересуйтесь его мнением. Спросите совета, даже если вы изначально не собираетесь ему следовать. Хотя узнать мнение со стороны иногда очень полезно: даже самые непоколебимые решения могут измениться, если вам выскажут разумные и неочевидные аргументы.

3. Чистота речи показывает общий уровень культуры человека. И если вы хотите проявить уважение к визави, то постарайтесь не употреблять ненормативную лексику и слова, значение которых вам не совсем понятно.

4. Постарайтесь как можно реже произносить слово "я", но при этом как можно чаще произносите имя собеседника. И это не реверанс в его сторону, а психологический прием. Его цель — расположить к себе человека.

5. Задействуйте свой невербальный арсенал: мимику — для передачи эмоций, жесты — для акцентирования важных слов, положение тела — для отзеркаливания позы собеседника.

6. У людей, с которыми интересно общаться, всегда припасена пара-тройка веселых баек из реальной жизни. Такие заготовки помогают "оживить" диалог, направить его в неформальное русло. Единственное условие — истории должны быть реальными, потому что вымысел быстро раскусят, и вместо хорошего собеседника вы заслужите славу врунишки.

7. Помните о табуированных темах: о зарплате, о стоимости крупных покупок, о состоянии здоровья, о своих планах, возрасте, религии и пр. Да, вы можете поговорить об этом всём с близкими/друзьями, но с людьми не из ближнего круга такое лучше не обсуждать.

Даже если вы весьма посредственный оратор, имеете дефекты речи или не знаете, как общаться с незнакомцами, это не значит, что вы не можете стать интересным собеседником. Минимальная работа над собой в контексте изложенных выше правил поможет вам прокачать свои коммуникативные навыки. Успехов!