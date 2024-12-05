Как стать интересным собеседником: советы
Мало кто задумывается, как правильно общаться с людьми. Кажется, что это умение формируется автоматически, то есть учиться искусству ведения беседы не нужно. На самом же деле людей, с которыми действительно приятно общаться, очень мало. Обычно все бытовые диалоги сводятся или к обмену новостями, или к жалобам на жизнь.
Если вы хотите узнать, как стать интересным собеседником, читайте наши советы.
Как вести себя во время разговора
Во время беседы люди используют два вида общения — вербальное и невербальное. Первое — это речь, слова. Второе — жесты, мимика, поза. Если вам удастся гармонично сочетать все аспекты общения, то прослыть приятным собеседником не составит труда.
Но нужно знать, что течение беседы зависит от многих факторов — где она происходит, сколько времени длится, какое количество участников. Все это влияет на выбор средств коммуникации:
- игра интонациями и высотой голоса неуместна при общении с целью обмена информацией, зато будет весьма кстати на первом свидании;
- активная жестикуляция невозможна, когда разговор происходит на бегу, а в спокойной обстановке можно выделить важные мысли с помощью жестов;
- вальяжная поза, которая демонстрирует расслабленность и комфорт, нежелательна во время собеседования, но вполне подходит для дружеских посиделок.
Основы речевого этикета
Чтобы быть интересным собеседником, необязательно иметь ораторские таланты или сыпать шутками, как стендап-комик. Вам достаточно соблюдать некоторые нормы речевого этикета:
- не перебивать;
- не договаривать окончания реплик, предложений;
- смотреть собеседникам в глаза, но периодически на несколько секунд отводить взгляд;
- слушать внимательно, дослушивать мысль до конца, не спешить со своими комментариями;
- следить за объемом собственной речи, чтобы диалог не превратился в монолог;
- использовать темы для разговора и лексику, которые доступны для конкретного человека — вашего собеседника;
- не критиковать других людей за глаза;
- сглаживать минутную неловкость шуткой, паузой, сменой темы;
- не стучать пальцами по столу, не тереть глаза, не грызть ногти и пр. Ваше внимание должно принадлежать собеседнику.
7 правил приятной беседы
Умение общаться с людьми приносит много жизненных бонусов. Успешная карьера и широкий круг друзей — тот минимум, который обеспечит вам этот навык. Если вы пока аутсайдер в искусстве ведения диалога, но хотите развиваться в этом направлении, советуем начать с 7 правил приятной беседы:
1. Все мы в разной степени эгоистичны, поэтому если вы хотите сделать приятно человеку, поговорите о нем. О его жизни, интересах, проблемах. После такого разговора он будет в восторге от вашей внимательности и чуткости.
2. Взращивайте чувство важности в своем собеседнике. Интересуйтесь его мнением. Спросите совета, даже если вы изначально не собираетесь ему следовать. Хотя узнать мнение со стороны иногда очень полезно: даже самые непоколебимые решения могут измениться, если вам выскажут разумные и неочевидные аргументы.
3. Чистота речи показывает общий уровень культуры человека. И если вы хотите проявить уважение к визави, то постарайтесь не употреблять ненормативную лексику и слова, значение которых вам не совсем понятно.
4. Постарайтесь как можно реже произносить слово "я", но при этом как можно чаще произносите имя собеседника. И это не реверанс в его сторону, а психологический прием. Его цель — расположить к себе человека.
5. Задействуйте свой невербальный арсенал: мимику — для передачи эмоций, жесты — для акцентирования важных слов, положение тела — для отзеркаливания позы собеседника.
6. У людей, с которыми интересно общаться, всегда припасена пара-тройка веселых баек из реальной жизни. Такие заготовки помогают "оживить" диалог, направить его в неформальное русло. Единственное условие — истории должны быть реальными, потому что вымысел быстро раскусят, и вместо хорошего собеседника вы заслужите славу врунишки.
7. Помните о табуированных темах: о зарплате, о стоимости крупных покупок, о состоянии здоровья, о своих планах, возрасте, религии и пр. Да, вы можете поговорить об этом всём с близкими/друзьями, но с людьми не из ближнего круга такое лучше не обсуждать.
Даже если вы весьма посредственный оратор, имеете дефекты речи или не знаете, как общаться с незнакомцами, это не значит, что вы не можете стать интересным собеседником. Минимальная работа над собой в контексте изложенных выше правил поможет вам прокачать свои коммуникативные навыки. Успехов!