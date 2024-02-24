Как стирать черную одежду в стиральной машине: советы по сохранению качества и цвета ткани

Когда дело доходит до стирки черной одежды, есть определенные методы, которые могут помочь сохранить цвет и качество ткани. UAportal собрал несколько советов, чтобы обеспечить целостность черных вещей во время стирки.

Как правильно стирать черные вещи в стиральной машине

При стирке черных вещей в машине важно выворачивать их наизнанку, чтобы предотвратить выцветание и защитить цвет. Используйте деликатный режим с холодной водой, чтобы свести к минимуму возможную потерю цвета. Также желательно использовать стиральное средство, специально разработанное для темных цветов, чтобы сохранить яркость вашей черной одежды.

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Сортировка черной одежды

Перед тем, как стирать черные вещи в стиральной машине, важно отделить их от светлых или ярких вещей, чтобы предотвратить перенос цвета. Не забудьте проверить карманы на наличие предметов, которые могут повредить одежду во время стирки.

Предварительная обработка пятен

Чтобы сохранить качество черной одежды, важно предварительно обработать пятна перед стиркой. Используйте пятновыводитель, предназначенный для темных тканей, и обработайте загрязнения перед тем, как бросить одежду в стиральную машину. Это поможет предотвратить закрепление пятен и сохранит целостность черной одежды.

Избегайте переполнения стиральной машины

Чтобы обеспечить надлежащую и тщательную стирку, черные вещи следует стирать, не переполняя машину. Переполнение может привести к тому, что моющее средство и вода не смогут попасть на все вещи, что приведет к неравномерной очистке и потенциальному повреждению ткани.

Использование уксуса

Добавление четверти стакана белого уксуса в цикл полоскания при стирке черных вещей может помочь сохранить их цвет и предотвратить потускнение. Уксус действует как естественный смягчитель ткани и может помочь предотвратить выцветание.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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