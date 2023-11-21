Как стирать подушки, чтобы не повредить их: полезные советы

UAportal подготовил эффективные советы, которые помогут сделать ваши подушки чистыми, не повредив их. Откройте для себя уникальные методы стирки подушек.

Защита наволочек

Перед тем как положить подушки в стиральную машину, заверните их в наволочку, надежно завязанную или застегнутую на молнию. Эта дополнительная защита служит барьером и предотвращает чрезмерное перемешивание подушки во время стирки в машине. Как результат, ваши подушки получатся чистыми и без загрязнений, без каких-либо потенциальных повреждений.

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Предварительная обработка пищевой содой

Еще один уникальный совет для стирки подушек – это использование пищевой соды в качестве предварительной обработки. Перед началом цикла стирки посыпьте щедрым количеством соды поверхность подушек. Сода поможет устранить любые неприятные запахи, а также будет действовать как природное пятновыводитель.

Правильная техника сушки

После стирки очень важно тщательно высушить подушки, чтобы предотвратить появление плесени или грибка. Вместо того чтобы переполнять сушилку большим количеством подушек, сушите их отдельно или парами.

Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и более эффективную сушку. Следуя этому методу сушки, ваши подушки будут свежими, чистыми и идеально сухими.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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