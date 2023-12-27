Как стирать подушки, чтобы очистить их и не повредить

Стирка подушек может быть сложной задачей, особенно когда речь идет о сохранении их формы и качества. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут легко и качественно привести в порядок вашу постель.

Деликатная стирка

При стирке подушек следует использовать мягкое моющее средство, смешанное с теплой водой во избежание повреждения волокон. Любые пятна следует осторожно очищать с помощью щетки с мягкой щетиной, чтобы предотвратить стирание или разрыв ткани. Важно убедиться, что моющее средство тщательно смывается, чтобы предотвратить накопление любых остатков, которые со временем будут притягивать больше грязи.

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Сушка на воздухе

После стирки желательно избегать использования сушилки, так как тепло может повредить ткань. Вместо этого положите подушки в хорошо проветриваемое место, чтобы они высохли на воздухе.

Регулярное обслуживание

Чтобы предотвратить накопление грязи, регулярно пылесосьте подушки или слегка встряхивайте их на открытом воздухе, чтобы удалить любой мусор. Эта простая процедура обслуживания может эффективно продлить срок службы перины и снизить потребность в интенсивной стирке.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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