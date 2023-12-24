Как тепло и комфортно одеться зимой: 5 стильных советов

UAportal рассказал несколько ценных советов, как одеваться зимой, чтобы обеспечить комфорт. Узнайте о том, как оставаться в тепле и выглядеть стильно в течение холодных месяцев.

Многослойность

Зимой многослойность имеет немаловажное значение. Сначала возьмите одежду, которая отводит влагу, затем согревающую, а дальше – ветростойкую.

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Теплые ткани

Еще одним важным аспектом зимнего наряда является выбор тканей, которые сохраняют тепло, таких как шерсть и флис. Эти материалы хорошо удерживают температуру тела и обеспечивают изоляцию, а также отводят влагу.

Аксессуары

Аксессуары играют немаловажную роль в сохранении тепла зимой. Купите перчатки, удобную шапку или шапку-ушанку, чтобы утеплить голову, и шарф, который обеспечит дополнительный слой вокруг шеи.

Зимняя обувь

Выбирайте ботинки, специально разработанные для зимних условий, с водонепроницаемой наружной поверхностью, теплоизоляционной подкладкой и нескользкой подошвой.

Дополнительные элементы

Также рассмотрите возможность надевать леггинсы или колготки под штаны для дополнительного утепления. Используйте термоноски или носки с флисовой подкладкой, а также кладите термостельки в обувь.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

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