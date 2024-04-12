Как убавить зуд после укуса комара: эффективные советы

UAportal подготовил ценную информацию, как избавиться от дискомфорта от зуда после укуса комара. Узнайте о трех полезных лайфхаках, которые помогут облегчить боль.

Алое вера

Алоэ вера обладает естественными противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить зуд и покраснение. Достаточно взять небольшое количество геля и аккуратно нанести его на место укуса комара.

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Холодный компресс

Холодная температура может помочь обезболить место укуса и временно облегчить зуд. Оберните пакет со льдом в полотенце или ткань, чтобы избежать прямого контакта с кожей, и приложите его к пораженному участку.

Каламиновый лосьон

Люди могут почувствовать облегчение от зуда, нанося каламиновый лосьон на пораженный участок. Его успокаивающие свойства помогают уменьшить воспаление и ослабить желание почесать укушенный участок, что приводит к более быстрому заживлению.

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