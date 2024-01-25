Как убрать неприятные запахи из холодильника: Действенные способы

Поддержание свежего запаха в холодильнике имеет немаловажное значение для создания приятной атмосферы на кухне. UAportal рассказал об эффективных способах обеспечения чистоты холодильника.

Пищевая сода и активированный уголь

Пищевая сода и активированный уголь могут помочь устранить неприятные запахи из холодильника. Для этого в задней части холодильника можно поставить открытую коробку соды, которая поглощает нежелательные запахи и сохраняет свежий запах. Так же можно использовать активированные угли, положив его в контейнер, чтобы они поглощали запахи.

Регулярная чистка

Регулярная чистка и дезинфекция холодильника имеет важное значение для устранения неприятных запахов. Смесью воды и пищевой соды следует протирать внутренние поверхности, включая полки и ящики, чтобы обеспечить эффективное устранение любых устаревших ароматов. Кроме того, использование смеси уксуса и воды для очистки может помочь.

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Правильное хранение продуктов

Хранение продуктов с сильным запахом, таких как лук, чеснок и сыры, в герметичных контейнерах может быть полезным. Своевременная уборка любых разливов также может предотвратить проникновение запахов в холодильник.

Применение цитрусовых

Рекомендуем использовать цитрусовые, такие как лимон или лайм, чтобы естественным образом освежать холодильник. Положите разрезанный пополам цитрусовый фрукт срезом вниз на тарелку внутри холодильника, чтобы эффективно бороться с неприятными запахами и оставить освежающий аромат.

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