Как убрать стойкий налет от чая и кофе на чашке: 3 интересных лайфхака

Вы можете вывести стойкие пятна от чая и кофе на чашке с помощью простых, но эффективных лайфхаков. UAportal рассказал подробнее о способах, которые обеспечат безупречный результат.

Сода

Эффективным методом устранения стойких пятен от чая и кофе является использование пищевой соды. Смешав ее с водой, можно приготовить густую пасту.

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Затем ею можно почистить внутреннюю поверхность чашки, уделяя особое внимание загрязненным участкам. Тщательно промойте чашку водой, чтобы увидеть значительное уменьшение пятен.

Уксус

Загрязненную чашку можно залить ровными частями уксуса и воды и оставить на несколько часов или ночью. После замачивания хорошо промойте чашку водой, чтобы без труда удалить пятна.

Лимон и соль

Использование лимона и соли поможет легко вывести пятна от кофе и чая на чашке. Тщательно очистите и ополосните поверхность чашки, затем пятно исчезнет.

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