Как убрать в доме с помощью нашатырного спирта: Эффективные лайфхаки

Многие стремятся найти эффективные и натуральные способы для уборки дома. Одним из таких невероятных средств, которое может стать настоящей находкой для тех, кто стремится к чистоте без вредных химикатов, является нашатырный спирт. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут убрать дом с его использованием.

Удаление жирных пятен

Для удаления устойчивых жирных пятен с плиты очень эффективен раствор из 1/2 стакана нашатырного спирта и четырех литров воды. Нанесите раствор губкой и оставьте на несколько минут, а затем протрите влажной тряпкой, чтобы обеспечить тщательную очистку. Нашатырный спирт расщепляет жир, что значительно облегчает процесс очищения.

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Мытье окон

Достичь блестящих окон без разводов легко, если смешать 1 столовую ложку нашатырного спирта, 3 столовых ложки белого уксуса и четверть литра воды в бутылке с распылителем. Использование этого раствора демонстрирует мощные моющие свойства нашатырного спирта, оставляя окна кристально чистыми и блестящими.

Очистка ковров

Если вы имеете дело с пятнами на ковре, раствор из 1/2 стакана нашатырного спирта и 4 л теплой воды может решить эту проблему. Промокните пятна раствором, а затем осторожно удалите избыток жидкости.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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