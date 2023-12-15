Как удалить кофейные пятна из одежды: Эффективные советы

В жизни неожиданные кофейные пятна на любимой одежде могут стать неприятным сюрпризом. Удаление этих пятен требует не только внимательности, но и знаний о правильных методах и средствах, которые помогут сохранить вид вашей одежды. UAportal подготовил три лайфхака, как решить эту проблему.

Использование белого уксуса

Один из эффективных лайфхаков для удаления пятен от кофе из белой одежды состоит в использовании уксуса. Смесь из равных частей белого уксуса и воды можно поместить в пульверизатор и распылить на пятно. Затем, осторожно потирая ткань или используя щетку с мягкой щетиной, раствор втирается в пятно. Выждав несколько минут, промойте пятно холодной водой.

Читайте также: Как убрать запах пота из одежды: интересные советы

Использование пасты из пищевой соды

Еще один практичный лайфхак – создание пасты из пищевой соды. Смешайте воду с содой до образования пасты и нанесите ее прямо на пятно от кофе. Аккуратно вотрите пасту в ткань и оставьте примерно на 20 минут. После этого смойте пасту холодной водой.

Лимонный сок и солнечный свет

В качестве натуральной альтернативы, попробуйте использовать лимонный сок и солнечный свет. Выжмите свежий лимонный сок непосредственно на пятно от кофе, а затем поместите одежду под прямые солнечные лучи на несколько часов. Лимонный сок поможет естественным образом вывести пятно, а солнечные лучи будут способствовать процессу выведения пятна.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !