Українська
Общество

Как удалить колтунцы из свитеров: Бабушкины советы

Владислав Москаленко

Катышки на свитере

При частом ношении свитеров, появление колтунцев становится проблемой, которая может повлиять на внешний вид вашей любимой одежды. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут справиться с этой задачей.

Протирание скотчем

Для удаления колтунцев из свитера используйте кусок упаковочной ленты или скотча. Аккуратно проведите по поверхности ткани этим материалом, и он приподнимет ворсинки. Липкость ленты заберет хлам, не причиняя вреда вашему свитеру.

Читайте также: Простой совет, как восстановить "совпавшую" одежду во время стирки

Техника бритья

Можно использовать одноразовую бритву для эффективной уборки ворсинок с поверхности свитера. Проведите бритвой по ткани очень осторожно, и она легко лишит вещь ненужных ворсинок, не повредив материал. Такой метод надежный и позволяет быстро очистить одежду от ненужных колтунцев.

Валик для ворса

Покупка специального валика для ткани является отличным решением по уходу за вашей одеждой. Прокатайте липкий клей по поверхности, и ворсинки легко удалятся из ткани. Этот быстрый и простой способ поможет сохранить ваш свитер чистым и свободным от катышек.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

ОбществоЛайфхаки