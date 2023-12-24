Как удалить колтунцы из свитеров: Бабушкины советы

При частом ношении свитеров, появление колтунцев становится проблемой, которая может повлиять на внешний вид вашей любимой одежды. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут справиться с этой задачей.

Протирание скотчем

Для удаления колтунцев из свитера используйте кусок упаковочной ленты или скотча. Аккуратно проведите по поверхности ткани этим материалом, и он приподнимет ворсинки. Липкость ленты заберет хлам, не причиняя вреда вашему свитеру.

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Техника бритья

Можно использовать одноразовую бритву для эффективной уборки ворсинок с поверхности свитера. Проведите бритвой по ткани очень осторожно, и она легко лишит вещь ненужных ворсинок, не повредив материал. Такой метод надежный и позволяет быстро очистить одежду от ненужных колтунцев.

Валик для ворса

Покупка специального валика для ткани является отличным решением по уходу за вашей одеждой. Прокатайте липкий клей по поверхности, и ворсинки легко удалятся из ткани. Этот быстрый и простой способ поможет сохранить ваш свитер чистым и свободным от катышек.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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