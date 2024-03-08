Как удалить неприятный запах с ковра: действенные способы

Избавьтесь от неприятного запаха ковра с помощью этих эффективных методов. От натуральных средств до профессиональных услуг – UAportal собрал советы, которые помогут освежить жилое пространство.

Пищевая сода и пылесос

Чтобы устранить неприятный запах с ковра, следует начать с того, что посыпать пораженный участок щедрым количеством пищевой соды. Ее следует оставить на несколько часов, чтобы она поглотила запах. После этого следует воспользоваться пылесосом, чтобы тщательно удалить соду с ковра.

Раствор белого уксуса

Еще один эффективный метод борьбы с неприятным запахом ковра – использование раствора белого уксуса. Можно смешать равные части воды и уксуса в пульверизаторе, а затем щедро опрыскать пораженный участок ковра. Раствор можно оставить на несколько часов, а затем промокнуть насухо.

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Активированный уголь

Как натуральный и эффективный способ избавиться от неприятных запахов с ковров, попробуйте использовать активированный уголь. Небольшие миски с активированным углем можно расставить по комнате, где находится ковер. Со временем уголь естественным образом поглотит и нейтрализует запахи, оставляя воздух без запаха.

Профессиональная чистка паром

Если неприятные запахи не исчезают, рекомендуется воспользоваться услугами профессиональной чистки паром. Чистка паром может эффективно удалить запахи и грязь с ковров, оставляя их свежими и чистыми. Профессиональные чистильщики имеют специализированное оборудование и опыт, чтобы справиться даже с самыми стойкими запахами, обеспечивая тщательное и долговременное решение.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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