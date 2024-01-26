Как удалить пятна от грунтовки на ламинате: 5 эффективных советов

После завершения ремонта многие люди сталкиваются с проблемой удаления пятен грунтовки из ламинированного пола. UAportal рассказал о пяти проверенных методах, которые помогут эффективно устранить их.

Замачивание

Смочите мягкую губку или тряпку и уложите ее на загрязненный участок и оставьте примерно на тридцать минут. Если пятно очень стойкое, можно воспользоваться горячей водой. После того как грунтовка достаточно впитается, абразивной стороной губки аккуратно удалите остатки.

Скребок

Если губка оказалась неэффективна, воспользуйтесь скребком, который можно приобрести в любом строительном магазине. Однако соблюдайте осторожность во время этого процесса, чтобы не повредить ламинат. Прикладывайте легкое давление и используйте мягкие, размашистые движения под углом 35-45 градусов.

Сода

Пищевая сода обладает абразивными свойствами, которые идеально подходят для удаления пятен грунтовки. Чтобы приготовить средство, соедините соду с водой. Окуньте губку или тряпку в раствор и тщательно протрите пораженные участки ламината.

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Грунтовка

Этот метод применяется, когда с момента появления грунтовочного пятна прошло не более часа. За это время свежий слой может растворить предыдущий, что позволит легко удалить оба с помощью тряпки или губки.

Чистящие средства

Если предыдущие методы оказались неэффективными, может потребоваться использование чистящих бытовых средств, специально разработанных для сложных пятен. К примеру, можно использовать смесь ацетона и воды (в соотношении 1:3). Однако очень важно заранее протестировать средство на незаметном участке пола, чтобы оценить любые возможные реакции с ламинатом.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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