Как удалить пятна от жира из кухонных шкафчиков: 3 эффективных лайфхака

Брызги и пятна жира на кухонных шкафах могут вызвать трудности при уборке, особенно когда они накапливаются у газовой плиты. UAportal рассказал, что вместо того, чтобы тратить деньги на дорогостоящие химические средства, можно воспользоваться простыми, но эффективными способами с использованием ингредиентов, доступных в вашем доме.

Пищевая сода и лимонная кислота

Создайте чистящее средство, смешав 2 столовые ложки пищевой соды, 1 чайную ложку лимонной кислоты и небольшое количество воды. Перемешайте эти ингредиенты до образования пастообразной консистенции.

С помощью тряпки или губки нанесите смесь на жирную поверхность. Оставьте примерно на 5 минут, а затем протрите пятна.

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Лимонная кислота и моющее средство

Для эффективного очищения поверхностей приготовьте смесь, смешав 1 столовую ложку лимонной кислоты с несколькими каплями моющего средства для посуды и с водой. Нанесите на пораженные поверхности и оставьте примерно на 30 минут. После этого тщательно смойте раствор, и вы будете поражены тем, как легко он удаляет стойкие жирные пятна.

Уксусный раствор

Несмотря на свой выразительный запах, уксус является отличным и универсальным чистящим средством. Создайте домашнее средство, смешав 0,5 стакана уксуса, 0,5 стакана водки и 0,5 чайной ложки эфирного масла. Налейте эту смесь в бутылку с распылителем, чтобы удобно было наносить.

Распылите раствор на жирные поверхности кухонных шкафчиков и оставьте его примерно на 15 минут. По истечении времени протрите поверхность влажной губкой.

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