Как удалить ржавчину и налет с любых поверхностей: 3 проверенных лайфхака

Поддерживать сантехнику в ванной и кухне в идеальном состоянии может быть непростой задачей. Ржавчина и налет обладают свойством накапливаться со временем, оставляя пятна и отложения. UAportal подготовил несколько проверенных лайфхаков, которые помогут вернуть блеск вашей ванной, унитазу, раковине, крану и даже стиральной машине.

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Аммиак и перекись от ржавчины

Смешайте аммиак и перекись водорода в соотношении 2:1 и нанесите раствор на участки, где образовалась ржавчина. Оставьте его примерно на 10 минут. После этого смойте раствор проточной водой.

Перекись водорода от известкового налета

Если вашу ванну испортил неприглядный известковый налет, на помощь может прийти перекись водорода. Нанесите его на пораженные участки, обеспечивая полное покрытие. Оставьте примерно на 30 минут, чтобы перекись успел подействовать, и смойте раствор теплой водой.

Лимонная кислота от желтых пятен

Желтые пятна – распространенная проблема, которая может сделать вашу сантехнику тусклой. К счастью, обычный раствор лимонной кислоты может творить чудеса.

Разведите целый пакетик лимонной кислоты в стакане теплой воды. При помощи губки аккуратненько нанесите раствор на поверхность ванны. Оставьте примерно на 30 минут, чтобы лимонная кислота успела растворить нежелательную желтизну.

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