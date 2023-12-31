Как удалить стойкие пятна жира из столешницы: Эффективные советы

Жирные пятна, остающиеся после приготовления блюд, могут стать надоедливой проблемой, особенно когда обычные моющие средства не помогают. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут справиться с пятнами жира на столешнице.

Использование уксуса и пищевой соды

Уровни уксуса и пищевой соды нужно смешать для создания пасты. Средство нужно нанести на капли жира и бросить на 15-20 минут. Губкой или тряпкой стереть застывшую грязь, после чего столешницу промыть теплой водой и высушить.

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Использование лимонного сока и соли

Лимонный сок следует смешать с солью, чтобы образовалась кашицеобразная паста. Ее нужно нанести на застывший жир и бросить на 10-15 минут. Для удаления грязи следует использовать щетку или губку.

Применение мыла для посуды и горячей воды

Столешницу нужно залить горячей водой и добавить большое количество мыла для посуды. После этого оставить мыло на 30 минут, в результате капли жира вытереть губкой или щеткой. Затем столешницу нужно тщательно промыть горячей водой.

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