Как удалить стойкий жир и копоть из решетки газовой плиты: 5 эффективных советов

Поддержание чистоты решетки газовой плиты может стать настоящим вызовом, поскольку жир и грязь обладают свойством накапливаться со временем. UAportal рассказал, что существуют доступные методы с использованием предметов домашнего обихода, которые помогут вам легко справиться с этой проблемой.

Пищевая сода

Сделайте густую пасту, смешав пищевую соду с небольшим количеством воды. Нанесите смесь на решетку, снабдив равномерное покрытие, и дайте ей полностью высохнуть. Приблизительно через 30 минут осторожно почистите щеткой и смойте остатки соды теплой водой.

Мыльный раствор

Для бюджетного и простого подхода приготовьте мыльный раствор, используя мелко натертое мыло. Размешайте стружку в теплой воде до образования пенистой смеси. Нанесите ее на решетку и оставьте на несколько часов или на ночь в зависимости от уровня загрязнения, затем смойте мыло теплой водой.

Уксус

Уксус является высокоэффективным средством удаления жира и грязи из любого материала. Наполните большую емкость горячей водой, затем добавьте полстакана уксуса.

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Окуните решетку в раствор и оставьте на несколько часов, а если загрязнение сильное, то на всю ночь. Протрите решетку тряпкой или губкой и промойте под проточной водой, чтобы получить чистую поверхность.

Нашатырный спирт

Смешайте пол стакана стирального порошка с нашатырным спиртом до образования густой пастообразной смеси. Залейте смесь горячей водой, чтобы она хорошо перемешалась.

Затем с помощью кисти или щетки нанесите раствор на решетку и оставьте примерно на 15 минут. По истечении отведенного времени тщательно смойте смесь, очистив решетку от жира и грязи.

Соль

В теплой воде растворите 2 столовых ложки соли в 0,5 литра воды. Смочите губку в соленой воде и протрите пораженные участки. Для более стойких пятен оставьте раствор на решетке на ночь, затем аккуратно протрите губкой под теплой проточной водой, чтобы удалить остатки.

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