Как удалить темные пятна на нержавеющей стали: действенные советы
UAportal узнал, что когда дело доходит до сохранения внешнего вида нержавеющей стали, знание эффективных методов удаления темных пятен имеет немаловажное значение. Вот несколько способов, которые вам помогут.
Использование уксуса и воды
Уровни уксуса и воды нужно смешать в пульверизаторе и распылить на поверхность. Затем ее нужно протереть мягкой тряпкой, чтобы удалить темные пятна.
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Паста из пищевой соды
Пасту нанесите на пораженный участок и осторожно вотрите мягкой тканью или губкой. Оставьте на несколько минут, затем смойте водой.
Лимонно-солевой скраб
Свежий лимон разрезать пополам и на одну из половинок посыпать чуть-чуть соли. Тогда лимоном нужно потереть пораженный участок. После очищения участок следует тщательно промыть, чтобы придать ему безупречный блеск.
Специальное чистящее средство
Для достижения наилучших результатов следует следовать инструкциям изготовителя, а также всегда тестировать средство на небольшом незаметном участке, чтобы убедиться, что оно не повредит поверхность.
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