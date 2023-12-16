Как удалить царапины из ламината: Советы экспертов

Ламинированные полы являются популярным выбором для многих домовладельцев благодаря своей долговечности и доступности. Однако царапины и потертости со временем могут усугубить его внешний вид. UAportal подготовил три совета, которые помогут решить эту проблему.

Использование пищевой соды и воды

Чтобы удалить царапины и потертости на ламинированном полу, сделайте пасту из пищевой соды и воды. Нанесите пасту на пораженные участки и аккуратно вотрите ее влажной тряпкой. Оставьте на несколько минут, а затем протрите сухой тряпкой. Этот метод эффективен для небольших царапин и потертостей и помогает восстановить блеск ламинированного пола.

Использование уксуса и оливкового масла

Еще один способ избавиться от царапин и потертостей на ламинированном полу – смешать в равных частях уксус и оливковое масло. Нанесите смесь на поврежденные участки и оставьте на несколько минут. Затем осторожно отполируйте участок мягкой тканью. Уксус помогает очистить поверхность, а оливковое масло действует как естественный полироль, уменьшая появление царапин и потертостей.

Использование ремонтного набора

Для более глубоких царапин и потертостей воспользуйтесь ремонтным набором для ламинированного пола. Эти наборы часто включают в себя восковые маркеры или шпатлевку, которые могут заполнить царапины и помочь им слиться с остальным полом. Следуйте инструкциям для достижения наилучших результатов.

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Избегайте агрессивных чистящих средств

Во избежание появления новых царапин и потертостей на ламинированном полу избегайте использования агрессивных чистящих средств и абразивных инструментов. Используйте мягкие моющие средства и тряпки, чтобы сохранить покрытие пола и снизить вероятность появления новых повреждений. Регулярное подметание и мытье пола также важно для того, чтобы очистить его от мусора, который может вызвать царапины.

Использование ковриков и мебельных накладок

Чтобы защитить ламинированный пол от будущих царапин и потертостей, уложите коврики в местах с высокой проходимостью и используйте мебельные накладки под тяжелую мебель. Этот дополнительный уровень защиты может предотвратить царапины на полу от грязи и мусор под ножками мебели.

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