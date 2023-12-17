Как удалить запах сигарет из одежды: Натуральные методы

Запах от сигарет на одежде может оставаться и наносить дискомфорт, даже первую стирку. В мире, где натуральные методы чистоты и устранения запахов становятся все более популярными, существуют эффективные и простые способы избавиться от этого неприятного аромата. UAportal подготовил несколько советов, которые помогут вывести запах табака из одежды.

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Уксусный раствор

Уровни части уксуса и воды следует смешать в ведре или тазике и погрузить одежду на несколько часов. После замачивания его следует постирать, чтобы удалить стойкий запах уксуса. Этот метод эффективно нейтрализует и устраняет запах дыма, оставляя одежду свежей и чистой.

Применение пищевой соды

Смешав соду с водой, следует образовать густую пасту и нанести ее непосредственно на одежду. Оставьте пасту минимум на 30 минут, прежде чем стирать одежду в обычном режиме.

Воздействие солнечного света

Один из менее известных советов для удаления запаха сигарет из одежды состоит в использовании естественного солнечного света. Загрязненную одежду следует вывесить на улице под прямыми солнечными лучами на несколько часов.

Ультрафиолетовые лучи солнца помогают расщеплять и выводить застрявшие в ткани молекулы запаха. После проветривания на солнце одежда должна пахнуть заметно свежее и не обладать стойким сигаретным запахом.

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