Как удалить жир из сковороды: эффективные методы, которые помогут

Важно знать, как бороться со стойким жиром и копотью, которые накапливаются на сковородках. UAportal узнал простые, но эффективные методы, которые точно помогут.

Пищевая сода

Насыпьте большое количество пищевой соды на загрязненный сковородный участок, а затем влажной тряпкой или губкой соскребите жир и копоть. Сода имеет абразивную текстуру, помогающую удалить стойкие остатки, не повреждая поверхность. После очистки тщательно промойте сковороду водой и протрите ее досуха чистым полотенцем.

Замачивание в уксусе

Заполните сковороду ровными частями воды и уксуса и оставьте на 30 минут. Кислая природа уксуса помогает разрыхлить нагар, что облегчает его удаление. После замачивания сковороду следует почистить неабразивной губкой и средством для мытья посуды, чтобы удалить остатки накипи.

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Метод лимонного сока

Выжмите сок свежего лимона на пораженные участки сковороды и оставьте на несколько минут. Лимонный сок расщепляет жир и копоть, облегчая очищение.

Картофельно-солевой скраб

Разрежьте картофелину пополам, окуните ее в соль, а затем протрите ею грязные участки сковороды. Естественная абразивность соли в сочетании с влажной и текстурой картофеля поможет удалить остатки нагара. После очищения промойте сковороду водой и полностью высушите ее.

Напомним, мы уже писали о пяти действенных способах, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

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