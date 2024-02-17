Как удалить жирные пятна из одежды: 5 практических советов
Жирные пятна на ткани может быть сложно удалить, но есть несколько эффективных методов решения этой проблемы. UAportal рассказал о пяти полезных советах, включающих простые бытовые ингредиенты и быстрые техники для успешного устранения загрязнений.
Использование хозяйственного мыла
Чтобы удалить жирное пятно из любой ткани, начните с того, что промокните пятно чистой салфеткой, чтобы удалить как можно больше жира. Затем смешайте небольшое количество хозяйственного мыла с водой и нанесите его на пятно, осторожно втирая. Оставьте на несколько минут, а затем прополощите вещь в теплой воде.
Кукурузный крахмал или детская присыпка
Еще один эффективный метод устранения жирного пятна из ткани – обильно посыпать пятно кукурузным крахмалом или детской присыпкой. Оставьте ее как минимум на 30 минут, чтобы присыпка впитала жир. Затем аккуратно счистите средство щеткой и протрите тряпкой остатки.
Белый уксус
Для жирных пятен на ткани уксус также может быть эффективным решением. Смешайте равные части белого уксуса и воды, затем нанесите на участок загрязнения.
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Оставьте на 15-20 минут, а затем промокните чистой тряпкой. После этого промойте ткань холодной водой и постирайте, как обычно. Кислотность уксуса помогает расщепить жир и удалить его из ткани.
Использование средства для мытья посуды
Еще один способ борьбы с жирным пятном на ткани – это использование небольшого количества моющего средства. Необходимо мягко втереть его и оставить на десять минут. Затем прополощите ткань теплой водой и постирайте, как обычно.
Использование пищевой соды
Простой, но эффективный метод удаления жирного пятна из ткани – использование пищевой соды. Насыпьте большое количество пятна и осторожно вотрите его. Оставьте на 30 минут, чтобы жир впитался, а затем уберите порошок щеткой.
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